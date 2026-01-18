Das Wasserzentrum in Bitterfeld verwandelt sich in einen bunten Partytempel. Zu zwei Spektakeln lädt es Frauen und Teenies ein. Ein Trio bietet am Vorabend des Frauentags erneut gute Laune, fette Beats und Erotikacts. Erstmals gibt es einen Sitzbereich.

Im Bitterfelder Wasserzentrum wird es erotisch - Zwei wilde Partys an einem Tag

Die Premiere der Frauentagsparty im Bitterfelder Wasserzentrum vor einem Jahr war ein großer Erfolg. Nun folgt die Neuauflage.

Bitterfeld/MZ. - Aller guten Dinge sind drei. Und so verwandelt sich auch in diesem Jahr, wie bereits 2024 und 2025, das Bitterfelder Wasserzentrum anlässlich des Internationalen Frauentags in einen Partytempel. Und das gleich im Doppelpack. Am Vortag, 7. März, steigt dort am Nachmittag eine Teenie Party und am Abend eine ausgelassene Frauentagsfeier mit erotischer Note.