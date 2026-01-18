Die Anhaltische Gemäldegalerie muss wegen Tauwassers aus der Baukonstruktion im Winter schließen. Was das mit der Klimatisierung der Bilder zutun hat.

Heizdecken für Kunstwerke - War die Vollklimatisierung des Dessauer Georgiums ein Fehler?

Die Anhaltische Gemäldegalerie im Schloss Georgium ist vorerst bis zum 2. März geschlossen.

Dessau/MZ. - Nur zwei Jahre nach ihrer Eröffnung musste die Anhaltische Gemäldegalerie Anfang Dezember erneut geschlossen werden – diesmal voraussichtlich für drei Monate. Grund war und ist Tauwasser an der Baukonstruktion.