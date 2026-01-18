Anhaltische Gemäldegalerie ist geschlossen Heizdecken für Kunstwerke - War die Vollklimatisierung des Dessauer Georgiums ein Fehler?
Die Anhaltische Gemäldegalerie muss wegen Tauwassers aus der Baukonstruktion im Winter schließen. Was das mit der Klimatisierung der Bilder zutun hat.
18.01.2026, 14:00
Dessau/MZ. - Nur zwei Jahre nach ihrer Eröffnung musste die Anhaltische Gemäldegalerie Anfang Dezember erneut geschlossen werden – diesmal voraussichtlich für drei Monate. Grund war und ist Tauwasser an der Baukonstruktion.