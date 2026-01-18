Die cerebricks Volley Goats enttäuschen gegen Dachau. Die Entscheider des Volleyball-Bundesigisten finden keine Erklärung. Kann der Abstieg noch abgewendet werden?

Ratlose Volley Goats: Was bedeutet die Niederlage im Kellerduell?

Nur selten war der Block der Volley Goats so geschlossen. Gegen Dachau gab es die achte Niederlage in Folge.

Halle/MZ. - Dutzende Papierflieger segelten vorbei, als Cristian Imhoff, Javier Fernandez und Lukas Thielemann Ideen sammelten, wie der verheerende Schaden noch abzuwenden sein könnte. Zwei Sätze waren im Spiel der Volleyball-Bundesliga zwischen den cerebricks Volley Goats und dem ASV Dachau absolviert, da stand das Trio aus Chefcoach Imhoff, Co-Trainer Fernandez und Geschäftsführer Thielemann zusammen, beriet über den 0:2-Rückstand. Währenddessen lief das Pausenspiel mit den Fliegern aus Blättern. Es war ein seltsames Bild.