Beim Testspielsieg gegen Stahl Brandenburg trifft Max Kulke dreifach - gegen die eigenen Torhüter. Wie es zu der Kuriosität kam und was er über einen Verbleib in Halle sagt.

Startet er jetzt endlich durch? So will Max Kulke um seine Zukunft beim HFC kämpfen

Max Kulke (M.) setzte beim Test gegen Stahl Brandenburg die Glanzpunkte.

Halle/MZ - Zum Charme dieses Testspiels gehörte die Intimität. Die tapferen Zuschauer standen bei Bibbertemperaturen ganz nah dran am Samstag, als der Hallesche FC im Südosten der Stadt gegen Stahl Brandenburg testete. Jedes Wort auf dem Kunstrasen war zu verstehen. Auch diese Aufforderung: „Zwei von zwei, Kulle.“