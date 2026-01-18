Lange war die Zusammenarbeit zwischen dem Syntainics MBC und John Bryant eine Erfolgsgeschichte. Warum das Kapitel jetzt vorzeitig und unrühmlich endet.

John Bryant wird nicht mehr für den Syntainics MBC auflaufen.

Weißenfels/MZ - Das Timing passte irgendwie. Auf dem sozialen Netzwerk „Instagram“ veröffentlichte die Basketball-Bundesliga (BBL) kürzlich ein lustig gemeintes Video, aufgenommen vor der Saison, wohlgemerkt. Was er tun würde, wenn er John Bryant wäre? Diese Frage beantwortete MBC-Profi Akeem Vargas wie folgt: „Ich würde das Training viel einfacher und langsamer angehen, um mich zu entspannen.“ Natürlich war das nur eine kleine, mit einem Augenzwinkern getätigte Aussage, aber wie heißt es so schön: In jedem Spaß steckt auch ein bisschen Wahrheit.