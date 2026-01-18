Geschäftsführer Geissler äussert sich Knall beim Syntainics MBC: Darum schmeißt der Klub Bundesliga-Ikone John Bryant raus
Lange war die Zusammenarbeit zwischen dem Syntainics MBC und John Bryant eine Erfolgsgeschichte. Warum das Kapitel jetzt vorzeitig und unrühmlich endet.
Aktualisiert: 18.01.2026, 14:04
Weißenfels/MZ - Das Timing passte irgendwie. Auf dem sozialen Netzwerk „Instagram“ veröffentlichte die Basketball-Bundesliga (BBL) kürzlich ein lustig gemeintes Video, aufgenommen vor der Saison, wohlgemerkt. Was er tun würde, wenn er John Bryant wäre? Diese Frage beantwortete MBC-Profi Akeem Vargas wie folgt: „Ich würde das Training viel einfacher und langsamer angehen, um mich zu entspannen.“ Natürlich war das nur eine kleine, mit einem Augenzwinkern getätigte Aussage, aber wie heißt es so schön: In jedem Spaß steckt auch ein bisschen Wahrheit.