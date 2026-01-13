Tim Sandmann kam einst nach Halle, um Diskuswerfer zu werden. Inzwischen versucht sich der Athlet als Bobanschieber. Wie ihm Tabletten und Thorsten Margis halfen.

Aus Ostfriesland über Halle in den Eiskanal: Das ist die besondere Geschichte von Tim Sandmann

Halle/MZ - Ein Sportler kann einen Helm anziehen, er kann Spikes in das Eis drücken und eine Bahn im Schlitten mit 150 km/h hinunterrasen, ein Bobfahrer wird erst dann aus ihm, „wenn er mal gestürzt ist“, sagt Tim Sandmann und lächelt. Der 21-jährige Hallenser hat das ungeschriebene Gesetz in diesem Winter erfüllt. „35 Fahrten habe ich bisher gemacht, nicht schlecht für den Anfang. Und auch einen Sturz habe ich weg.“