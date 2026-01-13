Nach Achmed Großer muss auch Beate Saubke gehen. Der Oberbürgermeister trennt sich damit von seinen bislang engsten Vertrauten. Ein alter Bekannter rückt vorerst nach.

Alexander Vogt greift hart durch - Halles OB trennt sich auch von seiner Büroleiterin

Halle (Saale)/MZ - Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) holt den Besen raus. Nach seinem persönlichen Referenten Achmed Großer muss nun auch seine Büroleiterin Beate Saubke gehen - sie wird innerhalb der Verwaltung versetzt. Damit trennt sich der OB von seinen engsten Vertrauten.

„Mit den personellen Änderungen möchte ich die Arbeitsfähigkeit meines Büros weiter verbessern und die Effektivität steigern“, begründete Vogt am Dienstag die Neustrukturierungen. Die Umsetzung der Neuerungen erfolge schrittweise, in Abstimmung und einvernehmlich mit den beteiligten Mitarbeitern.

Dafür holt Vogt einen alten Bekannten in eine Führungsposition zurück, der schon unter Bernd Wiegand (parteilos) und Egbert Geier (SPD) Verantwortung trug: Reik Möller. Er soll „zunächst kommissarisch und bis auf Weiteres“ die Leitung des OB-Büros übernehmen. Auch der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats, Thomas Hoffmann, muss gehen. Vogt schickt ihn den Fachbereich Bildung.

„Ich danke Beate Saubke und Thomas Hoffmann für ihre geleistete Arbeit. Beide haben mich in den vergangenen Monaten sehr unterstützt“, so Vogt. Voraussichtlich Anfang Februar werde er die Vertrauensstelle des persönlichen Referenten neu besetzen. Kurz vor Weihnachten hatte der OB seinen Referenten Achmed Großer gefeuert. Sein Arbeitsvertrag endet am 31. Januar. Bis dahin ist er beurlaubt.