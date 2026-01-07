Kurz vor Weihnachten trennte sich Halles Oberbürgermeister von einem seiner engsten Berater. Doch der ganze Fall könnte noch ein Nachspiel haben.

Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos): Gerät er durch den Fall Großer jetzt selbst unter Druck?

Halle (Saale)/MZ. - Es war der politische Paukenschlag in Halle kurz vor Weihnachten: Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) trennt sich von seinem persönlichen Referenten Achmed Großer. Grund sind mögliche Unstimmigkeiten in Großers Personalakte, die zu Ermittlungen von Landesverwaltungsamt und Staatsanwaltschaft führten. Doch damit ist der Fall noch nicht erledigt - vor allem nicht für Vogt.