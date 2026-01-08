Die Zahl der neuen Start-ups hat in Deutschland 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es mehr junge Technologiefirmen. Sachsen führt im Osten.

Tech-Firmen im Aufwind: Auch in Sachsen-Anhalt gibt es mehr Gründungen

TV-Koch Stefan Marquard (zweiter von Links) stellte beim Investforum Pitch-Day in Halle sein neues Food-Start-up „Stella Moses“ vor. Sitz der Firma ist Bitterfeld-Wolfen.

Halle/MZ. - Stefan Marquard ist unverwechselbar: langer Bart, markante Brille und ein auffälliges Kopftuch. So kennt man ihn aus dem Fernsehen. In unzähligen Shows stand der Star-Koch schon am Herd, darunter bei „Die Kochprofis“, „Die Kocharena“, „Grill den Henssler“ oder beim „Promi Dinner“. Nun hat sich Marquard auch an dem Start-up „Stella Moses“ aus Bitterfeld-Wolfen beteiligt, das gesundes Fast-Food herstellt.