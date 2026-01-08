weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Rekord bei neuen Start-ups: Tech-Firmen im Aufwind: Auch in Sachsen-Anhalt gibt es mehr Gründungen

Die Zahl der neuen Start-ups hat in Deutschland 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Auch in Sachsen-Anhalt gibt es mehr junge Technologiefirmen. Sachsen führt im Osten.

Von Steffen Höhne und Denny Kleindienst Aktualisiert: 08.01.2026, 16:19
TV-Koch Stefan Marquard (zweiter von Links) stellte beim Investforum Pitch-Day in Halle sein neues Food-Start-up „Stella Moses“ vor. Sitz der Firma ist Bitterfeld-Wolfen.
TV-Koch Stefan Marquard (zweiter von Links) stellte beim Investforum Pitch-Day in Halle sein neues Food-Start-up „Stella Moses" vor. Sitz der Firma ist Bitterfeld-Wolfen. Foto: Unrau Fotografie/Impetuum GmbH

Halle/MZ. - Stefan Marquard ist unverwechselbar: langer Bart, markante Brille und ein auffälliges Kopftuch. So kennt man ihn aus dem Fernsehen. In unzähligen Shows stand der Star-Koch schon am Herd, darunter bei „Die Kochprofis“, „Die Kocharena“, „Grill den Henssler“ oder beim „Promi Dinner“. Nun hat sich Marquard auch an dem Start-up „Stella Moses“ aus Bitterfeld-Wolfen beteiligt, das gesundes Fast-Food herstellt.