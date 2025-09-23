Der bekannte Fernsehkoch Stefan Marquard hat ein Food-Startup gegründet, welches sich nicht weniger als die Fastfood-Revolution auf die Fahne schreibt. Schon bald soll im Hauptbahnhof Halle ein Pop-up-Store eröffnet werden.

Zetteln die Fastfood-Revolution an: Uwe Wilhelm, Stefan Marquard, Christian Sommer und Sergiy Esposito beim Pitch-Day in Halle

Halle (Saale)/MZ - Langer Bart, markante Brille und ein auffälliges Kopftuch: So kennt man Stefan Marquard aus dem Fernsehen. In unzähligen Shows stand der Star-Koch schon am Herd, darunter bei „Die Kochprofis“, „Die Kocharena“, bei „Grill den Henssler“ oder beim „Promi Dinner“. Als Marquard beim „Investforum Pitch-Day“ in Halle nun mit einem Tablett durch die Reihen ging und von ihm höchstselbst kreierte Snacks anbot, erkannte man ihn denn auch sofort wieder. Denn seinen Look hat Marquard sich bewahrt.