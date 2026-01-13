„Wellyou“ will in Halle in der Großen Ulrichstraße ein neues Fitnessstudio eröffnen. Zum Jahreswechsel sollte es losgehen, doch der Termin verschiebt sich. Warum die Bauarbeiten noch nicht begonnen haben und ab wann voraussichtlich trainiert werden kann.

Warum ein neues Fitnessstudio in der Großen Ulrichstraße später öffnet als geplant

Halle (Saale)/ MZ. - Zum Jahreswechsel wollte die norddeutsche Kette „wellyou“ in Halle mit ihrem ersten Fitnessstudio durchstarten. Der Vorverkauf läuft seit knapp einem halben Jahr. Doch noch immer sind die Räume leer, die Umbauarbeiten haben noch nicht begonnen. Das ist jedoch kein Rückzug.