Das neue „wellyou“-Fitnessstudio eröffnet bald zentral in Halle. Die norddeutsche Kette will schon länger in die Saalestadt expandieren. Der Standort unterscheidet sich von anderen Gyms seiner Art.

So wie hier in Wismar soll auch bald das neue Fitnessstudio in Halle aussehen.

Halle (Saale)/MZ. - Muskeln aufbauen, Gewicht verlieren oder Ausdauer verbessern – das sind einige der Gründe, warum viele Menschen ins Fitnessstudio gehen. Davon gibt es bereits einige in Halle, aber die wenigsten liegen so zentral wie das neue „wellyou“. Die norddeutsche Kette kommt erstmals in die Saalestadt, genauer gesagt in die Große Ulrichstraße 19-21. Bereits jetzt können Kunden Verträge abschließen. Die Vorbereitungen sind im vollen Gange.