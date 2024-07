Fitness in Halle Individuell trainieren: Dieses Fittnessstudio in Halle kann jeder alleine mieten

In Halle eröffnet am Montag ein neuer Miet-Kraftraum, der flexibles und individuelles Training ermöglichen soll. Nutzer können den Raum zu jeder Tageszeit buchen und ihn allein oder in kleinen Gruppen nutzen.