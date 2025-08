Wittenberg/MZ. - Das Wetter im Hochsommer könnte anders aussehen. Doch trotz der wechselhaften Aussichten für dieses Wochenende, gibt es Sommerangebote – für draußen und drinnen.

„Dirty Dancing“ im Cranach-Hod in Wittenberg

Sommerfeeling – selbst bei Regen – verspricht das Sommerkino an diesem Sonnabend, 2. August, ab 21.30 Uhr, im Cranachhof, Markt 4. Der Tanzfilm „Dirty Dancing“ aus dem Jahr 1987 steht auf dem Programm: Die 17-jährige Frances Houseman (Jennifer Grey), die von allen nur „Baby“ genannt wird, verbringt im Sommer 1963 die Ferien mit ihren der oberen Mittelschicht angehörenden Eltern und ihrer Schwester Lisa (Jane Brucker) im Ferienresort Kellerman’s in den Catskill Mountains. Dort lernt sie den aus der Unterschicht stammenden Tanzlehrer Johnny Castle (Patrick Swayze) kennen.

Eintritt: 8 Euro, Verkauf ab 18.30 Uhr.

„Alter weißer Mann“ in Gräfenhainichen in der Schlossruine

Sommerkino im Landkreis Wittenberg heißt es schon an diesem Freitagabend, 1. August. Der Verein Exil zeigt ab 21 Uhr in Kooperation mit der Stadt Gräfenhainichen in der Schlossruine die Komödie „Alter weißer Mann“: Die Zeiten sind sensibel. Das muss Heinz Hellmich (Jan Josef Liefers) feststellen, als ihm nach einigen ungeschickten Fehltritten in der Firma der Jobverlust droht. Deshalb will er beweisen, dass er kein „alter weißer Mann“ ist.

Eintritt 7 Euro.

„Vier Mütter für Edward“ in Dessau am Tierpark

Das Open-Air-Sommerkino vor dem Mausoleum im Dessauer Tierpark gibt es an diesem Wochenende letztmalig. Bis zum Sonnabend, 2. August, wird die irische Komödie „Vier Mütter für Edward“ gezeigt. Im Mittelpunkt der Tragikomödie steht ein Muttersöhnchen, das seine eigene Freiheit zurückstellt, um den Alltag seiner 81-jährigen pflegebedürftigen Mutter zu erleichtern. Das bringt Freunde auf die Idee, auch ihre Mütter bei ihm abzugeben. Der Film beginnt etwa 21.30 Uhr mit Einbruch der Dämmerung. Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Karten gibt es nur online.

Konzerte in der Kirche in Braunsdorf und in der Christuskirche Wittenberb

Ganz andere Klänge sind am Sonnabend in Braunsdorf zu hören. Um 15 Uhr findet in der Braunsdorfer Kirche das Sommerkonzert mit Liedern zum Hören und Mitsingen statt. Das Programm gestaltet Marianne Schröter. Vorher wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.

Zum nächsten „Konzert auf der Empore“ am Sonntag, um 16 Uhr in der Christuskirche Wittenberg-West ist der Barockcellist Ludwig Frankmar zu Gast. Das Programm umfasst Werke von Giovanni Bassano, Johann Sebastian Bach und Carl Philipp Emanuel Bach. Frankmar konzentriert sich auf die frühe Solomusik der kleinen Bassinstrumente aus der Zeit der späten Renaissance und des Barock, in der es zwischen Gamben und Violoncelli noch keine deutliche Trennung gab. Sein Instrument ist ein fünfsaitiges Barockcello von Louis Guersan (Paris, 1756). Er ist Mitglied des Ensembles der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in Berlin-Lankwitz. Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.

Musifestival in Dessau

Im zweiten Teil des Musikfestivals „Dessauer Sommer“ im Paul-Greifzu-Stadion sollen Liebhaber von Rock und Pop an diesem Sonnabend, 2. August, auf ihre Kosten kommen. Zehn Solokünstler und Bands spielen dann von 14 bis 0 Uhr durch. Zu hören sein werden zunächst Luzifa, Schramm, Ell, Jenny Thiele, Buster Shuffle, Gwen Dolyn und The Thik. Vor allem die musikalischen Höhepunkte in den Abendstunden sollen dem Publikum ordentlich einheizen. Dazu gehören Lonely Spring (ab 20 Uhr), Frittenbude (ab 21.10) und Deine Cousine (ab 22.30)– Letztere spielte Donnerstag auf Wacken, ist Freitag bei Rocken am Brocken und Sonnabend in Dessau.

Karten für 57,75 (ermäßigt für 42 Euro und für Kinder bis 13 Jahre für 21 Euro) unter

www.dessauersommer.de

Familienführung durch das Schloss in Wörlitz

Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz lädt am Sonntag, ab 11 Uhr in der Reihe „Große Kunst in kleinen Happen“ in das Schloss Wörlitz zu einer Führung unter dem Motto „Alles muss versteckt sein – Die Kunst der Platzsparsamkeit“ ein. Die Kastellanin Christine Brickmann zeigt den Gästen, wie modern und platzsparend das Gebäude und seine Einrichtung konzipiert wurden. Treffpunkt ist an der Freitreppe am Schloss Wörlitz. Die Führung kostet 5 Euro pro Person.Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, es wird um eine vorherige Anmeldung gebeten: [email protected] oder 03490/ 54 09 20