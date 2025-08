Neues Versorgungsangebot an der B187 in Elster (Elbe): Tankstelle statt Schwimmbad

Der 60 Kubikmeter fassende Tank muss über der Baustelle gedreht werden. Aus diesem Tank bekommen die zukünftigen Kunden der neuen Tankstelle in Elster im Gewerbepark an der B187 ihr Benzin beziehungsweise Diesel.

Elster/MZ. - Wer in den vergangenen Wochen an der Baustelle am Ortseingang von Elster vorbeikam, konnte leicht ins Grübeln geraten: Wird hier etwa ein Schwimmbad gebaut? Die Gerüchteküche brodelte – doch Bauherr Robert Sauer stellt klar: „Nein, es wird definitiv kein Schwimmbad.“ Stattdessen entsteht auf dem Parkplatz des Gewerbeparks an der B187 eine Tankstelle. Und zwar nicht irgendeine, sondern ein Herzensprojekt des jungen Unternehmers.

Auch interessant zum Lesen:Warum an der B 187 jetzt Pizzaduft in der Luft liegt

Bauherr Robert Sauer (l.) und Planer Kevin Tornau (Foto: Annette Schmidt)

Robert Sauer, Chef des Brennstoffhandels Mende in Elster, arbeitet bereits seit vier Jahren an der Umsetzung seines Traums. „In der Corona-Zeit, so 2020, kam mir die Idee, dass Elster an der B187 ein idealer Standort für eine Tankstelle wäre“, erzählt er. Die Stadt Zahna-Elster unterstützte ihn von Anfang an bei den Anträgen. „Es ist ein lang herbeigesehntes Projekt“, bestätigt auch Mathias Kruschke, stellvertretender Bürgermeister und Bauamtsleiter. Denn mit der neuen Tankstelle wird eine Versorgungslücke im Stadtgebiet und im Landkreis geschlossen.

Robert Sauers Traum wird Realität: Tankstelle für Elster im Bau

An diesem Dienstag wurden die zwei Tankbehälter für die verschiedenen Kraftstoffe geliefert und spektakulär in der ausgeschachteten Grube platziert. Um bis zu diesem Punkt zu kommen, waren viele vorbereitende Arbeiten nötig gewesen. „Auf der Zufahrtsseite haben wir mit Spundwänden die Straße abgesichert“, erklärt Frank Becker, Polier der Firma Medibau. Die Jahreszeit für den Bau bezeichnet er als ideal, da das Grundwasser durch die nahe gelegene Elbe nicht allzu sehr beeinflusst wird. Trotzdem wurde eine Grundwasserabsenkung in der Grube eingerichtet.

Apropos Elbe, da Elster bereits mehrere Hochwasser durch den Fluss erlebt hat und auch der zukünftige Standort der Tankstelle in potenziellen Überschwemmungsbereichen stehen wird, wird beim Bau auf Sicherheit geachtet. „Die Tanks liegen in einem Sandbett und werden eine Auftriebssicherung erhalten“, erläutert Kevin Tornau von der Ingenieurgesellschaft Planteq.

Planungsleiter Kevin Tornau achtet auf die korrekte Ausführung der einzelnen Arbeitsschritte des Tankstellenbaus in Elster. (Foto: Annette Schmidt)

Solange die Tanks während eines Hochwassers befüllt sind, sind sie sicher. Eine weitere Maßnahme ist die Platzierung der Tankstelle auf dem Areal des Parkplatzes. Sie wird nicht mittig stehen, sondern Richtung Ortsmitte.

Damit sind die geforderten 50 Meter Abstand zum Damm gewährleistet. Und dann sind die Tanks selbst durch ihre Bauweise fünffach geschützt. Zwischen der doppelwandigen Aluschicht befindet sich eine Flüssigkeit. Die Außenwand ist vor der Farbschicht mit Glasfaser beschichtet. Der Kran hebt den ersten Tank in die Höhe, doch bevor dieser in die Grube abgesenkt werden kann, erfolgt eine weitere Isolationsprüfung.

Der Tank wird auf Schäden geprüft. (Foto: Annette Schmidt)

Die erste ist im Werk gewesen, da Beschädigungen während des Transportes nicht ausgeschlossen werden können, gibt es eine zweite auf der Baustelle. Das Messgerät, durch das ein Prüfstrom fließt, gibt weder ein akustisches noch Lichtsignal von sich, folglich ist die Beschichtung sicher.

Tankstelle mit Zukunft in Elster: Nachhaltiger Kraftstoff und 24/7-Service

Bis die Tanks mit Benzin oder Diesel gefüllt werden und Kunden an den zwei Säulen für Pkw und einer für Lkw tanken können, wird es noch einige Monate dauern. Die Eröffnung ist für das Ende des Jahres geplant. Neben AdBlue wird es auch HVO 100-Diesel in Elster geben.

Punktlandung: Der Kran hebt den ersten Tank in die Grube. (Foto: Annette Schmidt)

Dieser Kraftstoff kann in den meisten Dieselfahrzeugen verwendet werden. Er wird aus Pflanzen hergestellt und ist eine umweltfreundlichere Alternative zu fossilem Diesel, da er zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen zwischen 70 bis 80 Prozent beitragen kann. Allerdings ist er auch etwas teurer. Robert Sauer hat sich bei diesem 1-Million-Projekt bewusst für eine Selbstbedienungstankstelle entschieden. „Es gibt kaum Personal für diese Branche“, sagt er.

Beim zweiten Tank ist noch mehr Fingerspitzengefühl beim Setzen gefragt. Seile unterstützen beim Ausrichten des Tanks. (Foto: Annette Schmidt)

Dafür können die Kunden rund um die Uhr in Elster tanken. Bezahlen können sie mit allem außer Bargeld, das heißt: Karten oder Handyzahlung wird angeboten. Auf die geplante E-Ladesäule will Sauer vorläufig verzichten.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sollen auch Lkw wieder auf dem Gelände parken können. Die Fläche wird zwar etwas kleiner, da die Zufahrt zur Tankstelle markiert wird – aber der Traum von Robert Sauer nimmt sichtbar Gestalt an. Und mit ihm ein neues Kapitel in der Versorgung von Elster.