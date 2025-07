In Halle kommt es derzeit zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. In der Trothaer Straße wurde ein Drogenlabor entdeckt. Auch das LKA ist vor Ort.

Herstellung von hochgefährlichen Drogen: Drogenlabor in Halle entdeckt

In der Trothaer Straße in Halle ist ein Drogenlabor entdeckt worden.

Halle (Saale). - In der Trothaer Straße in Halle ist am Donnerstagvormittag ein Drogenlabor entdeckt worden. Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auch die Tatortgruppe des Landeskriminalamts (LKA) sowie spezielle Dekon-Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Halle sind im Einsatz.

Drogenlabor in Halle entdeckt: Auch das Landeskriminalamt (LKA) ist vor Ort. Foto: Marvin Matzulla

Ersten Erkenntnissen zufolge wurden in dem Labor Designerdrogen hergestellt, auch bekannt als neue psychoaktive Stoffe (NPS). NPS werden laut MZ-Information teilweise gefährlicher als Crystal Meth eingestuft.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben ein Zelt in einem Hinterhof in Halle aufgebaut. Foto: Marvin Matzulla

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben ein Zelt in einem Hinterhof aufgebaut. Zu gefährlich ist der Stoff. Spezialkräfte müssen ihn nun sicherstellen. Danach muss eine Dekontamination erfolgen.