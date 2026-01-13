Seit jeher bietet der Burgshop ausgewählte Arbeiten hallescher Studenten und Absolventen an. Einige davon wurden nun auch ins sorgfältig kuratierte Sortiment eines Einzelhandelsunternehmens aufgenommen.

Burgshop: Studenten aus Halle verkaufen ausgewählte Arbeiten in neuem Laden in Köln

Diese Pfeffermühlen von Alessa Dresel sind aktuell auch in einem Geschäft in Köln erhältlich.

Halle (Saale)/MZ. - Noch bis Ende Januar 2026 präsentiert der Burgshop der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle ausgewählte Arbeiten von Studenten und Absolventen in einem neu eröffneten Laden in Köln. Die insgesamt zwölf Arbeiten können dort auch gekauft werden.