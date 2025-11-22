Junge Kunst im Volkspark Schwebende Wände und gestrickte Push-Nachrichten - Wie Burg-Studierende aus Halle Perspektiven verschieben
Wie man die Grenzen von Material und Raum sprengen kann, zeigen jetzt Studierende und Absolventen der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle in der Volkspark-Galerie. Welche ungewöhnlichen Objekte Besucher in der bemerkenswerten Ausstellung zu sehen bekommen.
22.11.2025, 05:56
Halle (Saale)/MZ. - Eine menschengroße weiße Schnecke, die auf einem Stuhl sitzt. Eine klassische, aus der Systemischen Therapie bekannte Familienaufstellung als hängendes Mobile aus bunten Riesenwürfeln. Eine zerklüftete Landschaft aus Karton zum Durchwandern.