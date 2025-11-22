weather heiter
Halle (Saale)
  Junge Kunst im Volkspark: Schwebende Wände und gestrickte Push-Nachrichten - Wie Burg-Studierende aus Halle Perspektiven verschieben

Wie man die Grenzen von Material und Raum sprengen kann, zeigen jetzt Studierende und Absolventen der Kunsthochschule Burg Giebichenstein Halle in der Volkspark-Galerie. Welche ungewöhnlichen Objekte Besucher in der bemerkenswerten Ausstellung zu sehen bekommen.

Von Katja Pausch 22.11.2025, 05:56
Nele Lippert arbeitet in ihrer Arbeit „Alles wird gut“ - ein Mobile aus genähten Kunstlederwürfeln - ihre persönliche Familiengeschichte auf. Diese und weitere Exponate sind derzeit in der Hochschulgalerie im Volkspark zu sehen.
Nele Lippert arbeitet in ihrer Arbeit „Alles wird gut“ - ein Mobile aus genähten Kunstlederwürfeln - ihre persönliche Familiengeschichte auf. Diese und weitere Exponate sind derzeit in der Hochschulgalerie im Volkspark zu sehen. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Eine menschengroße weiße Schnecke, die auf einem Stuhl sitzt. Eine klassische, aus der Systemischen Therapie bekannte Familienaufstellung als hängendes Mobile aus bunten Riesenwürfeln. Eine zerklüftete Landschaft aus Karton zum Durchwandern.