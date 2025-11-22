Mehrmals im Jahr bekommen die Mitglieder des Kreisanglervereins Merseburg Besatzfische geliefert, um ihre Gewässer neu zu bestücken. Die MZ durfte bei der jüngsten Verteilung dabei sein. Woher die Fische kommen und was man beim Transport beachten muss.

Zwei Mitglieder des Angelsportvereins Zöschen holten, wie viele andere Angelfreunde aus der Region, am Freitag (21. November) den Fischbesatz für ihre Vereinsgewässer ab.

Braunsbedra/MZ. - Der Treffpunkt: ein Parkplatz an der Landstraße. Die Ware: genau an die Bedürfnisse der Abnehmer angepasst, blitzschnell verladen und abtransportiert. Was nach illegalem Drogenhandel klingt, war am Freitagmittag tatsächlich die Ausgabe des Fischbesatzes an die Anglervereine aus der Region.