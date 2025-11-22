Zum ersten Mal hat die Stadt Halle Gewerbetreibende aus Trotha zum Anliegertreffen eingeladen. Was das Ziel dieser Treffen ist und wo sich Unternehmer Verbesserungen wünschen.

Gewerbegebiet Trotha: Kaufland und Toom-Baumarkt sind Nachbarn. Eine Baustelle in der Döckritzer Straße hat beide überrascht.

Halle (Saale)/MZ. - Und plötzlich sind Autos über den Baumarkt-Parkplatz gerast: Auch nach Wochen schütteln Thomas Maaß, Leiter des Trothaer Toom-Marktes noch den Kopf über Situationen, die teils kreuzgefährlich gewesen seien. Ein Anruf bei der Polizei führte nicht weiter: Weil es sich um ein Privatgrundstück handele, könne man nichts machen, hieß es von der Behörde. Zur Verkehrsberuhigung behalfen sich der Baumarkt-Chef und seine Mitarbeiter schließlich mit Paletten, um die die Autos Slalom fahren mussten.