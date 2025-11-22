Ab 2026 steht das sogenannte Sondervermögen des Bundes für die Infrastruktur auch der hiesigen Region zur Verfügung. Für welche Projekte das Geld genutzt werden soll.

Neue Turnhalle für Weißenfelser Schule, zwei neue Kinderheime und mehr: Wie der Kreis 55 Millionen Euro verbauen möchte

Die Turnhalle der Weißenfelser Neustadtschule wird nur noch als Lager genutzt.

Weissenfels/MZ. - Die Weißenfelser Neustadtschule soll eine neue Turnhalle und der Burgenlandkreis als Ganzes zwei neue Kinderheime bekommen. Das sind nur zwei Projekte, die die Kreisverwaltung aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes für die deutsche Infrastruktur, also der Schuldenaufnahme von circa 500 Milliarden Euro, finanzieren möchte. Daraus bekommt der Kreis rund 55 Millionen Euro, wie Landrat Götz Ulrich (CDU) diese Woche im Bau- und Umweltausschuss des Kreistages ankündigte.