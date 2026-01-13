EIL
Prozess am Landgericht Halle Schwarzer Polizist attackiert und rassistisch beleidigt
Ein Polizeibeamter wird in Trotha rassistisch beleidigt und tätlich angegriffen. Nun beginnt vor dem Landgericht der Prozess.
13.01.2026, 14:35
Halle/MZ. - An seiner Gesinnung lässt Lucas K. keine Zweifel aufkommen. Im sozialen Netzwerk Instagram zeigt er sich mit Springerstiefeln, Bomberjacke und kahlgeschorenem Schädel – als käme er direkt aus den 90er Jahren, wo dies das bevorzugte Erscheinungsbild vieler Neonazis war.