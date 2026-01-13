weather bedeckt
  4. Prozess am Landgericht Halle: Schwarzer Polizist attackiert und rassistisch beleidigt

Prozess am Landgericht Halle Schwarzer Polizist attackiert und rassistisch beleidigt

Ein Polizeibeamter wird in Trotha rassistisch beleidigt und tätlich angegriffen. Nun beginnt vor dem Landgericht der Prozess.

Von Alexander Schierholz 13.01.2026, 14:35
Lucas K. vor Prozessbeginn im Landgericht Halle
Halle/MZ. - An seiner Gesinnung lässt Lucas K. keine Zweifel aufkommen. Im sozialen Netzwerk Instagram zeigt er sich mit Springerstiefeln, Bomberjacke und kahlgeschorenem Schädel – als käme er direkt aus den 90er Jahren, wo dies das bevorzugte Erscheinungsbild vieler Neonazis war.