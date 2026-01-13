weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  4. Einsatz nach Anschlag: Notstrom aus Halle: Wie das THW beim Blackout in Berlin geholfen hat

Einsatz nach Anschlag Notstrom aus Halle: Wie das THW beim Blackout in Berlin geholfen hat

Rund 1.000 Kräfte des Technischen Hilfswerks waren beim großen Stromausfall in Berlin im Einsatz. Darunter waren unter anderem auch 17 aus Halle. Ein Helfer erzählt.

Von Annette Herold-Stolze 13.01.2026, 15:57
Seit fast 20 Jahren beim Technischen Hilfswerk engagiert: Steffen Koch aus Halle war während des großen Stromausfalles in Berlin mit im Einsatz.
Seit fast 20 Jahren beim Technischen Hilfswerk engagiert: Steffen Koch aus Halle war während des großen Stromausfalles in Berlin mit im Einsatz. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Und plötzlich waren Zehntausende Haushalte in Berlins Südwesten ohne Strom: Schnell ist klar gewesen, dass da das Technische Hilfswerk (THW) gefragt sein würde - und Steffen Koch nicht überrascht, dass auch dessen halleschen Ortsverband eine Anforderung erreichte.