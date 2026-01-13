Rund 1.000 Kräfte des Technischen Hilfswerks waren beim großen Stromausfall in Berlin im Einsatz. Darunter waren unter anderem auch 17 aus Halle. Ein Helfer erzählt.

Notstrom aus Halle: Wie das THW beim Blackout in Berlin geholfen hat

Seit fast 20 Jahren beim Technischen Hilfswerk engagiert: Steffen Koch aus Halle war während des großen Stromausfalles in Berlin mit im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ. - Und plötzlich waren Zehntausende Haushalte in Berlins Südwesten ohne Strom: Schnell ist klar gewesen, dass da das Technische Hilfswerk (THW) gefragt sein würde - und Steffen Koch nicht überrascht, dass auch dessen halleschen Ortsverband eine Anforderung erreichte.