EIL
Einsatz nach Anschlag Notstrom aus Halle: Wie das THW beim Blackout in Berlin geholfen hat
Rund 1.000 Kräfte des Technischen Hilfswerks waren beim großen Stromausfall in Berlin im Einsatz. Darunter waren unter anderem auch 17 aus Halle. Ein Helfer erzählt.
13.01.2026, 15:57
Halle (Saale)/MZ. - Und plötzlich waren Zehntausende Haushalte in Berlins Südwesten ohne Strom: Schnell ist klar gewesen, dass da das Technische Hilfswerk (THW) gefragt sein würde - und Steffen Koch nicht überrascht, dass auch dessen halleschen Ortsverband eine Anforderung erreichte.