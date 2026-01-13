Im neuen Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 13. Januar geht es um einen Jäger auf der Lauer, der kein Nest baut.

Dieser Hallesche Mitbewohner ist gut getarnt und liebt die Sonne.

Halle (Saale)/MZ. - Ein neues Jahr, ein neuer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche Überraschungen.