wurde der Sirenen-Alarm am Samstagabend durch einen Cyber-Angriff verursacht? Zu hören war bei dem Vorfall auch eine bislang beispiellose Durchsage. Mein Kollege Marvin Matzulla hat von der Stadt und der Polizei erfahren, wie der aktuelle Stand der Ermittlungen dazu ist und warum keine Entwarnung im Anschluss an den falschen Alarm folgte. Was bislang bekannt ist, finden Sie hier.

Die S-Bahnen von Leipzig enden nun nicht mehr am Hauptbahnhof, sondern fahren bis nach Halle-Trotha. Dadurch müssen einige Menschen ihre Reisegewohnheiten ändern. Mein Kollege Dirk Skrzypczak hat mit Reisenden darüber gesprochen, was sie von dem neuen Fahrplan halten und hat bei der Fahrt mit dem Zug etwas überraschendes entdeckt. Worum es sich dabei handelt, lesen Sie hier.

Im Prozess um die Einbrüche beim WUK-Theaterquartier ist nun ein Urteil am Landgericht gefallen. Zehntausende Euro Sachschaden sollen die beiden Hallenser verursacht haben. Einer der Angeklagten zeigte sich nach dem Urteil dennoch schockiert. Warum das so ist, hat meine Kollegin Undine Freyberg für Sie herausgefunden. Den Artikel finden Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen möglichst regenfreien Tag,

Ihre Isabell Sparfeld