Kilian Zaruba hat beim HFC nur wenig Aussicht auf Einsätze: Geht das Eigengewächs daher schon im Winter?

Kilian Zaruba (r.) bekam beim Halleschen FC nur selten die Möglichkeit, sich zu zeigen.

Halle/MZ. Schnee statt grüner Rasen, kaum Kontakt mit dem Ball, ein abgesagtes Testspiel – das ist die Realität der Fußballer des Halleschen FC. Bei Minusgraden draußen schwitzen,während andere im Büro die Heizung aufdrehen: Für Kilian Zaruba gehört das zum Berufsrisiko. „Wir wissen ja, wie das Wetter in Halle um diese Jahreszeit sein kann. Das Trainerteam denkt sich immer etwas aus. Es gibt Alternativen“, sagt der Verteidiger des Regionalligisten ungerührt.