  4. Rettung im Schnee: Mädchen vermisst: Großeinsatz nach Meldung an Wallwitzer Sekundarschule

Am Montag wurde in Wallwitz ein 13-Jähriges Mädchen vermisst. Die umfangreichen Suchmaßnahmen von Polizei und Rettungskräften verliefen erfolgreich. Doch es bleiben Fragen offen.

Von Luisa König 13.01.2026, 11:58
Ein Hubschrauber der Polizei war bei der Rettungsaktion in Wallwitz beteiligt. (Symbolbild: Peter Gercke)

Wallwitz/MZ. - Ein umfangreicher Sucheinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften hat am Montag, 12. Januar, in Wallwitz und den umliegenden Ortschaften für Aufsehen gesorgt. Anlass war das Verschwinden eines 13-jährigen Mädchens, das die Wallwitzer Sekundarschule verlassen hatte und anschließend nicht mehr erreichbar war.