Am Montag wurde in Wallwitz ein 13-Jähriges Mädchen vermisst. Die umfangreichen Suchmaßnahmen von Polizei und Rettungskräften verliefen erfolgreich. Doch es bleiben Fragen offen.

Ein Hubschrauber der Polizei war bei der Rettungsaktion in Wallwitz beteiligt.

Wallwitz/MZ. - Ein umfangreicher Sucheinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften hat am Montag, 12. Januar, in Wallwitz und den umliegenden Ortschaften für Aufsehen gesorgt. Anlass war das Verschwinden eines 13-jährigen Mädchens, das die Wallwitzer Sekundarschule verlassen hatte und anschließend nicht mehr erreichbar war.