War die vorsorgliche Einstellung des Fernverkehrs auf vielen Bahnstrecken wirklich nötig? Und wie kann sich die Bahn besser wappnen gegen Schnee und Eis? Was ein Experte sagt.

Wie winterfest ist die Bahn, hier auf dem Güterbahnhof in Halle?

Halle/MZ - „Elli“ ist vorübergezogen, doch der nächste Wintersturm kommt bestimmt. Am Wochenende hatte die Deutsche Bahn den Fernverkehr in Norddeutschland wegen des Winterwetters zeitweise komplett eingestellt. Das wirft die Frage auf, wie der Konzern auf Schnee und Eis wirklich vorbereitet ist. Ein Überblick.