  4. Kochsendung auf Kabel Eins: Sendetermin steht fest: Wann „Mein Lokal, Dein Lokal“ aus Halle im Fernsehen läuft

Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, doch Fans müssen warten: Die Halle-Folgen von Mein Lokal, Dein Lokal werden deutlich später im TV ausgestrahlt als zunächst erwartet.

Von Hanna Schabacker 13.01.2026, 09:50
Sternekoch Robin Pietsch (rechts) bei den Dreharbeiten im Gasthaus zum Yachthafen.
Halle (Saale)/MZ. - Gedreht wurde schon, gesendet wird erst viel später: Für die Halle-Folgen der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ steht inzwischen der voraussichtliche Ausstrahlungszeitraum fest. Wer gehofft hatte, die regionalen Folgen schon Anfang 2026 im Fernsehen zu sehen, muss sich jetzt allerdings noch gedulden.