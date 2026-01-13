Die Dreharbeiten sind abgeschlossen, doch Fans müssen warten: Die Halle-Folgen von Mein Lokal, Dein Lokal werden deutlich später im TV ausgestrahlt als zunächst erwartet.

Sendetermin steht fest: Wann „Mein Lokal, Dein Lokal“ aus Halle im Fernsehen läuft

Sternekoch Robin Pietsch (rechts) bei den Dreharbeiten im Gasthaus zum Yachthafen.

Halle (Saale)/MZ. - Gedreht wurde schon, gesendet wird erst viel später: Für die Halle-Folgen der Kabel-Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ steht inzwischen der voraussichtliche Ausstrahlungszeitraum fest. Wer gehofft hatte, die regionalen Folgen schon Anfang 2026 im Fernsehen zu sehen, muss sich jetzt allerdings noch gedulden.