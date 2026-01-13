Das Glück ist den Menschen in Halle 2025 gewogen geblieben - zumindest beim Lotto. Wie Lotto Sachsen-Anhalt jetzt mitteilt, war die Anzahl der Hochgewinne genauso groß wie im Jahr zuvor.

Halle/MZ/SBU. - Für 57 Menschen aus Halle war das vergangene Jahr 2025 wieder ein Gewinnerjahr. Denn diesen war das Lottoglück hold und ihnen gelangen Hochgewinne ab 5.000 Euro. Das waren ebenso viele Lottospieler wie im Jahr zuvor.

Dabei war vor allem der Klassiker „6 aus 49“ im abgelaufenen Jahr der größte Glücksbringer, wurden doch 37 der 57 Hochgewinne hier erzielt. Die Zusatzlotterie „Spiel 77“ brachte achtmal Gewinne von je 7.777 Euro in die Stadt Halle – darunter war auch ein Doppel-Gewinn: Mitte März war derselbe Spielschein zweimal für dieselbe Ziehung abgegeben worden. „Hier wurden zweimal 7.777 Euro gewonnen“, heißt es in einer Mitteilung von Lotto Sachsen-Anhalt.

Höchster Einzelgewinn in Halle beträgt 200.000 Euro

Der mit 200.000 Euro höchste Einzelgewinn in Halle wurde erst Anfang Dezember bei der Lotterie „Keno easy“ erzielt. Über Gewinne von jeweils 100.000 Euro freuten sich Mitte August sowohl ein „Glücksspirale“-Spieler, der eine der beiden sechsstelligen Gewinnzahlen richtig hatte, als auch ein Lottospieler, der den Hauptgewinn bei der Zusatzlotterie „Super 6“ erzielt hatte.

Rein rechnerisch hat im Jahr 2025 jeder Sachsen-Anhalter für 100,11 Euro sein Glück mit einem der Produkte von Lotto Sachsen-Anhalt versucht. Das Unternehmen hat zudem zum sechsten Mal in Folge die 200-Millionen-Euro-Marke bei den Spieleinsätzen überschritten.

„Dieses stabile Ergebnis zeigt, dass die Menschen Lotto weiterhin großes Vertrauen entgegenbringen“, sagte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. Die rund 620 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt sind Hauptanlaufpunkt. Hier wurden 75 Prozent der Einsätze getätigt – 25 Prozent kamen online beziehungsweise im Dauerspiel/„Lotto im Abo“ zusammen.

Andere Gewinner: Lotto unterstützt 67 Projekt mit über 1,2 Millionen Euro

Neben Lottospielern zählte das Gemeinwohl zu den „Gewinnern“. Von jedem Euro, der für ein Produkt von Lotto Sachsen-Anhalt ausgegeben wird, kommen rund 20 Cent – auf Antrag – regionalen Vorhaben zugute. Lotto Sachsen-Anhalt hat bei Antragstellern aus Halle im Jahr 2025 insgesamt 67 Projekte mit rund 1,21 Millionen Euro Lotteriefördermitteln unterstützt.

So durfte sich unter anderem der Drachenbootverein über eine Förderung von 37.000 Euro für die von ihm ausgerichtete 11. Deutsche Drachenbootmeisterschaft freuen. 35.000 Euro flossen an den Boxverband Sachsen-Anhalt für die Ausrichtung des 50. Chemiepokals im Boxen. Und für die Organisation des 22. Mitteldeutschen Marathons erhielt der Run e. V. 30.000 Euro.