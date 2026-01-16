Halles Osten ist nicht unbedingt mit vielen gastronomischen Angeboten gesegnet. Doch nicht nur deshalb hat ein neues Lokal in der Freiimfelder Straße schon kurz nach seiner Eröffnung einen großen Zulauf. Was Gäste dort erwartet.

Neues Café in alter Wäscherei - Was ein Gastronomenpaar in Halles Osten vorhat

Konditorin Franziska Moritz verwöhnt die Gäste im Café Freiraum in Halles Osten mit leckeren, allesamt hausgemachten Torten. Am beliebtesten ist aktuell Stachelbeer-Sahne-Mandelbaiser.

Halle (Saale)/MZ. - Es fällt auf - das Tor zu einem neuen Café im Stadtteil Halle-Ost. Man könnte den vor Jahren vom mexikanischen Streetart-Künstler Said Dokins gestalteten Eingang, inzwischen etwas verblasst und dennoch ein Hingucker, auch das Tor zum Tortenglück nennen.