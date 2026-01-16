Für einen Mann und ein Kleinkind aus dem Saalekreis endete die Nacht im Krankenhaus. Sie haben vor den Toren Halles schwere Vergiftungen durch Kohlenmonoxid erlitten. Ursache war offenbar fahrlässiges Verhalten.

Gebell in der Nacht: Hunde retten im Saalekreis wohl zwei Menschenleben

Röpzig/MZ. - Das Gebell seiner beiden Hunde hat einem 45-jährigen Mann und einem zweijährigen Mädchen im Saalekreis womöglich das Leben gerettet. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, weckten die Tiere in der Nacht zu Freitag den Mann in einem Haus im Schkopauer Ortsteil Röpzig aus dem Schlaf. Er konnte so noch rechtzeitig den Rettungsdienst rufen.