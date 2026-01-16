Die Produktion ist beendet, der Abverkauf in vollem Gange: Die MZ war erneut in der Landsberger Brauerei vor Ort und sprach mit Geschäftsführerin Jenny Thormann über die Zukunft – und die Veränderungen, die auf sie und die Fabrik warten.

Im Dezember lief die letzte Abfüllung in der Landsberger Brauerei. Die letzte Ware befindet sich im Verkauf. Geschäftsführerin Jenny Thormann will nun neue Wege gehen.

Landsberg/MZ. - Die Ladentür der Landsberger Brauerei ist geschlossen. Wer Bier will, soll klingeln, steht sinngemäß auf einem Schild neben dem Eingang. Wenige Augenblicke später öffnet sich eine Tür im Nebengebäude und Jenny Thormann kommt herüber. Warm eingepackt in Winterjacke, Mütze und dicken Stiefeln. „Die Heizung ist schon aus. Das ist jetzt mein Arbeitsoutfit“, sagt sie und lächelt.