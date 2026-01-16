Mit seiner Plattform EduLinked will der Hallenser Abiturient Matteo Schröpfer Schule und Arbeitswelt enger zusammenbringen. Nach Gesprächen mit Bildungsminister und Kammern ist das Interesse groß. Doch bis zur Umsetzung braucht es Geduld.

EduLinked nimmt Fahrt auf: Der 18-jährige Matteo Schröpfer aus Halle kommt seinem großen Ziel näher

Im Kinderzimmer im Paulusviertel programmiert der damals 17-jährige Matteo Schröpfer an EduLinked – einer Plattform, mit der er Schule praxisnäher machen will.

Halle (Saale)/MZ. - Als Matteo Schröpfer im vergangenen Sommer mit seiner Idee an die Öffentlichkeit ging, war er noch Schüler, Programmierer im Kinderzimmer und Visionär mit großem Ziel: Schule praxisnäher machen – bundesweit. Heute, ein halbes Jahr später, ist aus der Vision ein Projekt geworden, das in Ministerien und Kammern ernsthaft diskutiert wird. Der große Durchbruch lässt zwar noch auf sich warten, doch EduLinked ist längst mehr als ein Gedankenspiel.