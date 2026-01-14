Im Jahr der Landtagswahl haben Landwirte in Halle am Freitag für Vielfalt und den Erhalt der ökologischen Grundlagen protestiert. Warum beide Anliegen aus Sicht der Demoveranstalter zusammen gehören.

Mit Video: Treckerprotest in Halle - Biobauern gegen Rechts

Auf dem Marktplatz in Halle wurde am Freitag Haltung gezeigt gegen Rechtsextremismus und für Vielfalt.

Halle (Saale)/MZ. - „Power to the Bauer”, riefen die Demonstranten am Freitagvormittag auf dem Markt in Halle. Unter dem Motto „Haltung zeigen! Stadt und Land gemeinsam für Vielfalt“ hatten die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) sowie die Linkspartei, die Grünen und Fridays for Future zu der Demonstration aufgerufen.