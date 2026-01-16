Brett Schaefer und Aaron Reinig von den Saale Bulls teilen neben ähnlichen Lebenswegen auch ein spezielles Hobby. Wie die Kumpel auf den Endspurt in der Eishockey-Oberliga blicken.

Brett Schaefer und Aaron Reinig peilen bei den Saale Bulls den größten Fang an: Was die Kumpels aus Nordamerika verbindet

Brett Schaefer (l.) und Aaron Reinig beim Interview mit der MZ in einem Café in Halles Innenstadt

Halle/MZ. Ihre Angeln haben Brett Schaefer und Aaron Reinig derzeit gegen Gitarren eingetauscht. „Es ist aber mehr Brett, der spielt – ich albere eher herum“, scherzt Reinig, Eishockeyprofi der Saale Bulls, und meint damit seinen Teamkollegen. „Er hat angefangen, es zu lernen. Als ich vergangene Saison in Memmingen gespielt habe und Aaron bei den Hannover Scorpions war, habe ich ihm per Videoanruf Unterricht gegeben“, erzählt Schaefer.