Das Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg hat die Pläne zur Sanierung des Pulverweiden-Wehrs im Umweltausschuss vorgestellt. Die Anlage ist wichtig für den Hochwasserschutz in Halle. Was die Bauarbeiten voraussichtlich mit sich bringen werden.

Welche Folgen die Sanierung des Pulverweiden-Wehrs für Fußgänger und Radfahrer haben wird

Das Pulverweidenwehr ist ein wichtiger Baustein des Hochwasserschutzes für Halle, wie hier beim Hochwasser 2024.

Halle (Saale)/MZ. - Bei jedem Hochwasser der Saale zeigt sich, wie wichtig das Pulverweiden-Wehr für Halle ist. Vor rund 40 Jahren wurde es erbaut. Nun muss es saniert werden. Das dafür zuständige Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg hat im Umweltausschuss die Pläne für die Bauarbeiten vorgestellt.