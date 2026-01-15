Hochwasserschutz in Halle Welche Folgen die Sanierung des Pulverweiden-Wehrs für Fußgänger und Radfahrer haben wird
Das Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg hat die Pläne zur Sanierung des Pulverweiden-Wehrs im Umweltausschuss vorgestellt. Die Anlage ist wichtig für den Hochwasserschutz in Halle. Was die Bauarbeiten voraussichtlich mit sich bringen werden.
15.01.2026, 19:00
Halle (Saale)/MZ. - Bei jedem Hochwasser der Saale zeigt sich, wie wichtig das Pulverweiden-Wehr für Halle ist. Vor rund 40 Jahren wurde es erbaut. Nun muss es saniert werden. Das dafür zuständige Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg hat im Umweltausschuss die Pläne für die Bauarbeiten vorgestellt.