  4. Hochwasserschutz in Halle: Welche Folgen die Sanierung des Pulverweiden-Wehrs für Fußgänger und Radfahrer haben wird

Das Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg hat die Pläne zur Sanierung des Pulverweiden-Wehrs im Umweltausschuss vorgestellt. Die Anlage ist wichtig für den Hochwasserschutz in Halle. Was die Bauarbeiten voraussichtlich mit sich bringen werden.

Von Isabell Sparfeld 15.01.2026, 19:00
Das Pulverweidenwehr ist ein wichtiger Baustein des Hochwasserschutzes für Halle, wie hier beim Hochwasser 2024.
Das Pulverweidenwehr ist ein wichtiger Baustein des Hochwasserschutzes für Halle, wie hier beim Hochwasser 2024. (Archivfoto: Anne Nicolay-Guckland)

Halle (Saale)/MZ. - Bei jedem Hochwasser der Saale zeigt sich, wie wichtig das Pulverweiden-Wehr für Halle ist. Vor rund 40 Jahren wurde es erbaut. Nun muss es saniert werden. Das dafür zuständige Wasserstraßen-Neubauamt Magdeburg hat im Umweltausschuss die Pläne für die Bauarbeiten vorgestellt.