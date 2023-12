Halle (Saale)/MZ - Anhaltender Regen lässt die Saale in Halle weiter steigen. Für den Abend des ersten Weihnachtsfeiertages erwartet die Stadt einen Pegel von fünf Metern. Bereits zu Heiligabend war am Unterpegel Trotha die erste Hochwasser-Alarmstufe von vier Metern erreicht worden, heißt es weiter aus dem Ratshof. Für die Nacht zu Dienstag sei der derzeit vorausgesagte Höchststand von 5,25 Metern zu erwarten.

Die Stadt habe Anwohner in Planena und Burgholz informiert und führe regelmäßig Kontrollfahrten durch. Die Straße Zum Burgholz ist gesperrt. Geprüft werde auch eine Sperrung der Straße Am Tagebau. Nach der aktuellen Prognose werde die Wohnbebauung aber nicht betroffen sein. Auch Stromabschaltungen in Wohngebäuden seien derzeit nicht geplant. Allerdings müsse in der Peißnitzstraße, in der Straße Zum Burgholz, in der Emil-Eichhorn-Straße/Saalepromenade, am Gut Gimritz und im Robert-Franz-Ring die Straßenbeleuchtung abgeschaltet werden. Die Stadt bittet Anwohner der Saale, geeignete Maßnahmen zu treffen.