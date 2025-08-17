Der Hallenser Zwölftklässler Matteo Schröpfer will das Schulsystem auf den Kopf stellen. Woran er monatelang gearbeitet hat und was er sich vom Bildungsministerium wünscht.

Wie ein 17-Jähriger aus Halle deutschlandweit das Schulsystem revolutionieren will

Monatelang tüftelte Matteo Schröpfer an seinem Schreibtisch an „EduLinked“ und fand trotzdem Zeit für Fitnessstudio, YouTube, Schule und Co.

Halle (Saale)/MZ - Wenn Matteo Schröpfer von seinen Projekten erzählt, leuchten seine Augen. Der 17-Jährige sitzt in seinem Kinderzimmer im Paulusviertel, neben ihm sein Vater. Auf dem Schreibtisch: ein Bildschirm, eine Tastatur und offene Tabs mit Codezeilen. „Ich will, dass Schule praxisnah wird. Das ist mein Ziel“, sagt er und klingt dabei nicht wie ein typischer Zwölftklässler kurz vor dem Abi, sondern wie ein junger Unternehmer, der genau weiß, was er will.