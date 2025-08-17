Nach und nach verlassen den Serienmeister die Spielerinnen. Greift auch Union Halle-Neustadt noch einmal zu? Das sagt Trainerin Ines Seidler.

Ist der Ausverkauf in Ludwigsburg eine Chance für die Wildcats?

Ines Seidler weiß um die fehlende Tiefe auf Unions Kreisposition, vor allem wenn eine Spielerin, wie zuletzt Lucy Strauchmann (l.), mal ausfällt.

Halle/MZ/TG. - Nachdem Union Halle-Neustadt am Samstag den Einzug in das Endspiel des Halle-Cups geschafft hatte, war in der SWH-Arena eine Szene zu beobachten, die die Achillesferse des Handball-Bundesligisten verdeutlichte. Tina Wagenlader, die verletzte Kreisläuferin, zeigte Ilona Kieffer, der Rückraumspielerin, wie man sich am Kreis zu stellen und bewegen hat.