Kreisposition bleibt Halles Achillesferse Ist der Ausverkauf in Ludwigsburg eine Chance für die Wildcats?
Nach und nach verlassen den Serienmeister die Spielerinnen. Greift auch Union Halle-Neustadt noch einmal zu? Das sagt Trainerin Ines Seidler.
Halle/MZ/TG. - Nachdem Union Halle-Neustadt am Samstag den Einzug in das Endspiel des Halle-Cups geschafft hatte, war in der SWH-Arena eine Szene zu beobachten, die die Achillesferse des Handball-Bundesligisten verdeutlichte. Tina Wagenlader, die verletzte Kreisläuferin, zeigte Ilona Kieffer, der Rückraumspielerin, wie man sich am Kreis zu stellen und bewegen hat.