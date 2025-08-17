Während eines Einsatzes in Roßlau haben Unbekannte Täter einen Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes beschädigt. Zeugen werden gebeten sich zu melden.

Während des Einsatzes in Roßlau - Unbekannte beschädigen einen Rettungswagen des DRK

Rosslau/MZ. - Während eines Einsatzes in der Goethestraße 3 in Roßlau ist am Samstag, 16. August, zwischen 22.15 und 23 Uhr ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mutwillig beschädigt worden. Das hat das DRK Dessau-Roßlau am Sonntag auf Facebook öffentlich gemacht.

Unbekannte hätten demnach mit Werkzeug die Ventile der Zwillingsreifen an der Hinterachse des Rettungwagens abgeschraubt. Die Besatzung bemerkte den Schaden erst nach dem Einsatz. Der Rettungswagen ist seitdem nicht mehr einsatzbereit.

Das DRK weist darauf hin, dass die Beschädigung des Rettungswagens Menschenleben gefährdet und verurteilt dieses Verhalten auf Schärfste.

Es wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier Dessau unter der Telefonnummer 0340 25030 zu melden, falls etwas beobachtet wurde.