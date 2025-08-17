Zwischen Raguhn und Thurland wurde ein 22-Jähriger schwer verletzt. Der Radfahrer war stark alkoholisiert.

Raguhn - Dass er betrunken zum Fahrrad griff, ist einem 22-jährigen Radfahrer zum Verhängnis geworden. Am Sonntag, 17. August, gegen 9.40 Uhr stieß der Mann auf der L136 zwischen Raguhn und Thurland mit dem Citroën eines 31-jährigen Mannes zusammen.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei waren beide Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen aus Richtung der Bundesstraße 184 kommend in Richtung Thurland unterwegs. Der 22-jährige Radfahrer befuhr die Straße auf der linken Fahrbahnseite und fuhr laut Zeugenaussagen in Schlangenlinien. Als der 31-jährige Citroën-Fahrer sich ihm ordnungsgemäß auf der rechten Fahrspur näherte, geriet der Radfahrer unvermittelt auf die rechte Fahrspur und wurde vom Auto frontal erfasst. Hierbei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu, die Autoinsassen blieben unverletzt.

Die Polizei übernahm die Unfallaufnahme. Erste Ermittlungen an der Unfallstelle ergaben, dass der Radfahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von 2,27.

Rettungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr Raguhn-Jeßnitz sowie ein Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz, um den jungen Mann ins Krankenhaus zu bringen.