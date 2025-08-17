Eine Sonderausstellung ist in der Schlosskirche eröffnet worden. Welche spannende Idee dahinter steckt und wie der Künstler und das Museum zueinander gefunden haben.

Schuhe aus der Sammlung des Weißenfelser Museums stehen Kreationen des israelischen Designers Kobi Levi gegenüber.

Weißenfels/MZ. - Es ist das Jahr 2021. Das Weißenfelser Museum bemüht sich darum, seine Schuh-Dauerausstellung zu erweitern. Da kommt die Kuratorin Isabell Radecke-Aurin auf die Idee, ein Modell mit Namen „Blossom“ („Blüte“) zu erwerben, das sie auf der Internetseite des renommierten israelischen Schuhdesigners Kobi Levi entdeckt hat. Mithilfe der Aktion „Schuhpaten“ des Museumsfördervereins gelingt tatsächlich der Kauf. Die eigenwillige Kreation ist jetzt neben anderen Paaren des Designers in der neu gestalteten Dauerausstellung im Museum zu sehen.