Ein künstlicher Vulkan bringt das Gartenreich Dessau-Wörlitz zum Beben. Warum das weltweit einzigartige Spektakel 2026 pausieren soll und was der Pyrotechniker verrät.

Der Höhepunkt des Abends: Der Vesuv bricht aus und bringt das Unesco-Welterbe mit Feuer und Flammen zum Beben.

Wörlitz/MZ - Der künstliche „Vesuv von Wörlitz“ ist erneut ausgebrochen. Das Schauspiel auf der Insel Stein bildete zusammen mit einem mehrstündigen Programm den Höhepunkt des Jubiläumsjahres „25 Jahre Unesco-Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz“.