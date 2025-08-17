weather wolkig
  4. Gartenreich Dessau-Wörlitz: Vulkan-Ausbruch als Finale zum Jubiläum

Kultur trifft Pyrotechnik Vulkan bricht im Gartenreich Dessau-Wörlitz aus – weltweit einmaliges Spektakel

Ein künstlicher Vulkan bringt das Gartenreich Dessau-Wörlitz zum Beben. Warum das weltweit einzigartige Spektakel 2026 pausieren soll und was der Pyrotechniker verrät.

Von Jonas Lohrmann Aktualisiert: 17.08.2025, 16:30
Der Höhepunkt des Abends: Der Vesuv bricht aus und bringt das Unesco-Welterbe mit Feuer und Flammen zum Beben. (Foto: Jonas Lohrmann)

Wörlitz/MZ - Der künstliche „Vesuv von Wörlitz“ ist erneut ausgebrochen. Das Schauspiel auf der Insel Stein bildete zusammen mit einem mehrstündigen Programm den Höhepunkt des Jubiläumsjahres „25 Jahre Unesco-Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz“.