Im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz werden 25 Jahre Gartenträume und 25 Jahre Unesco-Welterbe Gartenreich gefeiert. Warum das Gartenreich ein gutes Beispiel dafür ist, wie man „nachhaltige Kulturbewahrung mit der Erörterung von Zukunftsfragen verbinden kann“.

Was beim Jubiläum vom Unesco-Welterbe in Wörlitz zur Sprache kommt

Zahlreiche Vertreter aus Politik, Kultur, Gesellschaft – hier am Pult: Ingo Mix – haben am Montagnachmittag bei einem Festakt im Saal des Wörlitzer „Eichenkranzes“ das 25-jährige Bestehen der Gartenträume Sachsen-Anhalt und 25 Jahre Unesco-Welterbe Gartenreich Dessau-Wörlitz gewürdigt.

Wörlitz/MZ. - Als gutes Beispiel dafür, wie man „nachhaltige Kulturbewahrung mit der Erörterung von Zukunftsfragen verbinden kann“, bezeichnete am Montagnachmittag Ingo Mix das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Das ist vor 25 Jahren in die Liste des Unesco-Welterbes aufgenommen worden. Mit einem Festakt wurde das jetzt im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz gewürdigt.