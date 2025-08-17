Vor 25 Jahren gab es große Pläne für die Mühle an der Saale. Warum sich der aktuelle Besitzer vom Gemäuer trennen will – trotz Baugenehmigung.

Die Kornmühle in Trotha sollte Halles teuerste Wohngegend werden - so steht es heute um die Industriebrache

1914 war die Kornmühle das letzte Mal umgebaut worden. Bemühungen, daraus eine Wohnanlage zu machen, sind bislang gescheitert.

Halle (Saale)/MZ - Was wird aus der alten Kornmühle nahe der Saaleschleuse in Trotha? Dächer sind zerfetzt, Fußbälle liegen auf morschen Unterständen. Unglaublich: Anfang der 2000er Jahre sollte die Mühle – deren Geschichte bis ins 12. Jahrhundert zurückreicht – Halles teuerste Wohngegend werden.