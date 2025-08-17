Dessau/MZ. - Eine Gruppe von Jugendlichen hat am Sonnabend, 16. August, die Polizei in Dessau beschäftigt. Gegen 22.50 Uhr hatte ein 46-jähriger Dessauer im Polizeirevier Dessau angerufen und mitgeteilt, dass sich in der Albert-Schweitzer-Straße in Alten mehrere Jugendliche aufhalten, Glasflaschen auf die Straße werfen und herumgrölen.

Die Polizeibeamten konnten am Tatort drei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren antreffen. Außerdem wurde ein aus dem Boden gerissenes Straßennamenschild festgestellt. Die Tat konnte einem 17-jährigen Jugendlichen aus Bitterfeld zugeordnet werden, „der mit der Tat offensichtlich seine Manneskraft unter Beweis stellen wollte“, so die Polizei.

Die Eltern des Jugendlichen wurden über den Sachverhalt informiert, zudem wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.