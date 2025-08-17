Eine Polizistin ist überzeugt, einen Wittenberger trotz entzogener Fahrerlaubnis am Steuer erkannt zu haben. Er behauptet jedoch, zu der Zeit gearbeitet zu haben. Vor Gericht nimmt er Fall eine überraschende Wendung.

Polizistin erkennt Fahrer aus Wittenberg trotz Flucht – vor Gericht gibt es Zweifel

Wittenberg/Jessen/MZ - Ein Polizeieinsatz in Jessen endet in einer Scheune. Der Motor des Wagens ist noch warm, doch vom Fahrer fehlt jede Spur. Eine Polizistin ist sich sicher: Sie kennt den Mann am Steuer. Erst vor wenigen Monaten hatte sie ihm den Führerschein abgenommen. Doch vor Gericht bestreitet genau dieser Mann alles und präsentiert eine ganz andere Version der Geschichte. Was wirklich geschehen ist, soll jetzt das Wittenberger Amtsgericht klären.