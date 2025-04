Sicherheit in Jessen

Im März meldet die Polizei zwei Einbrüche im Jessener Land. Anlass, dazu einen Blick in die Polizeiliche Statistik zu werfen.

Jessen/MZ. - Innerhalb weniger Tage meldet die Polizei im März zwei Einbrüche: „Schuleinbruch: Ungewöhnlicher Diebstahl aus einer Sekundarschule in Jessen“ und „Unbekannte verschaffen sich gewaltsam Zugang zu Vereinsgebäude in Jessener Ortsteil“. Kurz darauf wird anhand der Polizeilichen Kriminalstatistik klar, im Jahr 2024 sind die Einbruchszahlen bundesweit leicht gestiegen. Anlass, bei der Polizei nachzufragen: Sind die Zahlen auch in Jessen gestiegen?