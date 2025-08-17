Schwanenteich in Zeitz: Wie geht es weiter? Wann Grünpflege und Entschlammung vorgesehen sind.

Kommt der Schlamm bald raus? Das fragen Zeitzer, wenn es um den Schwanenteich geht

Zeitz/MZ. - Rund um den Zeitzer Schwanenteich habe es schon mal besser ausgesehen. Das meinten Leser bei den jüngsten MZ-vor-Ort-Terminen im Coworking-Space in der Zeitzer Innenstadt. Sie wollten wissen, ob die Stadt denn überhaupt, und wenn ja wann und wie oft, Grünpflege einplant. Saskia Steffen erinnerte sich daran, dass es hieß, der Teich solle entschlammt werden. „Davon hört man nichts mehr, oder? Immer wenn ich zu meiner Schwester komme, sieht es am Schwanenteich etwas trauriger aus.“